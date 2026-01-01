Adela Barrios, ganó los 21 K de la Maratón Internacional de Mendoza

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4 de Mayo - Con más de 9.000 corredores participando de la Maratón Internacional de Mendoza 2026, la Alvearense volvió a deslumbrar, en esta ocasión, al ganar los 21 K.

La Maratón Internacional de Mendoza 2026 volvió a convertirse en una verdadera fiesta del deporte con la participación de más de 9.000 corredores que recorrieron distintos puntos emblemáticos de la provincia en una jornada cargada de emoción, esfuerzo y grandes actuaciones. La edición número 26° de la MIM tuvo como epicentro el Parque General San Martín, donde miles de personas acompañaron la llegada de los atletas en los tradicionales Caballitos de Marly.

Desde muy temprano, Mendoza comenzó a vivir una mañana especial. Los 42 kilómetros largaron desde los Puentes de Cacheuta, mientras que los 21K tuvieron su punto de partida en el barrio Vistalba y los 10K comenzaron en la Rotonda Palmares Valley. Con paisajes únicos, muchísimo público acompañando y condiciones climáticas exigentes, la competencia volvió a consolidarse como una de las más importantes del país y reunió atletas de distintos puntos de Argentina y del exterior.

En los 42K, el gran ganador fue el mendocino Carlos Becerra, quien completó el recorrido con un impresionante tiempo de 2:22:27 y dominó gran parte de la carrera. El podio masculino lo completaron Luis Barra Soto con 2:31:05 y Flavio Demichelis con 2:33:48. Entre las mujeres, la gran vencedora fue María Belén Alegre, quien se quedó con la prueba tras marcar 2:53:43. Detrás finalizaron Constanza Del Puerto con 2:57:15 y Ailén Funes con 2:59:25. Además del triunfo, tanto Becerra como Alegre emocionaron al público mendocino por tratarse de dos atletas locales que brillaron en la máxima distancia.

También hubo un altísimo nivel en las demás categorías. En los 21K, los vencedores fueron Juan Medina con un tiempo de 1:08:54 y Adela Barrios con 1:21:12. El podio masculino lo completaron Mariano García y Darío Sombra, mientras que entre las mujeres escoltaron a Barrios Mónica Millaman y Daiana Olguín. En los 10K, el triunfo quedó para Juan Fernández con un notable registro de 29:57, seguido por Saúl Vega y Daniel Delgado. Entre las damas, la más rápida fue María Luz Rozat con 36:48, acompañada en el podio por Virginia Martínez y Johanna Falcón.

La MIM 2026 volvió a demostrar por qué ocupa un lugar especial dentro del calendario nacional y dejó una jornada inolvidable para miles de corredores y fanáticos del atletismo.

Fuente: Sitio Andino

Foto: Archivo