Fin de semana largo: a nivel nacional se viajó menos, las estadías fueron más cortas y bajó el gasto

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4 de Mayo - El fin de semana largo del Día del Trabajador "mostró una desaceleración en la actividad turística",según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que informó que se movilizaron 1.066.464 personas por el país con un gasto total de $235.008 millones.

De acuerdo con el relevamiento de CAME, predominaron las “escapadas de cercanía”; es decir, “se viajó menos, con estadías más cortas (dos días en promedio) y un gasto real en baja”.

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros bajó un 8%, “aunque hay que tener en cuenta que el año pasado el fin de semana tuvo cuatro días, lo que marca la incidencia de la duración del feriado en la decisión de viajar”, explicó el informe.

La estadía promedio, en tanto, fue de dos noches, un 25,9% menor que en 2025. Sin embargo, si se compara contra el mismo feriado de 2023, que al igual que este año fue de tres días, el crecimiento de turistas que se desplazaron por el país fue del 16%.

El gasto promedio diario por turista fue de $110.181, con una caída real del 1,6% frente al año anterior, “reflejo de un consumo más contenido y selectivo por parte de los viajeros”, mientras que el gasto total real en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras fue un 32,9% menor al del año pasado.

Además, en cuanto al comportamiento turístico, CAME advirtió que “la principal característica del fin de semana fue la fuerte segmentación territorial de la demanda: el movimiento no se distribuyó de manera homogénea, sino que se concentró en destinos con eventos puntuales, propuestas diferenciales o atractivos consolidados“.

De esta manera, “los destinos tradicionales concentraron buena parte del movimiento, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos. Ciudades como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción, apoyadas en su infraestructura, conectividad y oferta diversificada".

Asimismo, "se destacaron destinos que traccionaron su demanda a partir de eventos específicos. Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán, mostraron niveles de ocupación elevados, concentrando el mayor dinamismo del fin de semana".

También “hubo mayor protagonismo de destinos intermedios que captaron movimiento a partir de agendas locales. Fueron los casos de San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en la provincia de Buenos Aires o Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo en Córdoba, impulsadas por propuestas gastronómicas, ferias y eventos culturales bien locales".

En lo que va del año pasaron cuatro fines de semana largos, en los que viajaron 7.940.720 turistas y gastaron $2.282.083 millones. Frente a los mismos primeros cuatro fines de semana largos del 2025, la cantidad de turistas que viajaron creció un 8,1%.

Fuente: Página 12