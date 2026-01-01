FÚTBOL: Pacífico y Ferro disputaron el partido de la fecha

Deportes

3 de Mayo - Se disputó la 6ª fecha del torneo “Ricard Pérez”- Ganaron Pacífico, Colón, Bowen y Boca.

Partido por Partido:

SC Pacífico 1-0 Ferro CO

Con gol de Mateo Vignolo, el “Lobo” venció a Ferro en el partido más importante de la fecha. Tras la victoria, Pacífico le arrebató la punta al “Verde”.

SC Argentino 1-3 USyD Bowen

El “Naranja” se hizo fuerte en el Estadio “Aldo Cuello” y venció a Argentino, con tres tantos de Jesús Funes. Había descontado Marcelo Martínez, para la “Academia”.

Andes FC 1-2 Boca de La Escandinava

El “Xeneixe” volvió a la victoria tras 4 juegos, y fue nada más y nada menos que en “La Coqueta”.

Diego Chilote abrió el marcador para Boca, Tomás Lucero estampó la igualdad y Lautaro Riarte le dio el triunfo a la visita.

Colonia López 1-1 CA Villa Atuel

En uno de los cruces Sanrafaelinos de la Liga Alvearense de fútbol, “La Academia” y “La Topadora” repartieron unidades.

Darío Sandoval anotó para Villa Atuel, mientras que Jonathan Andrade, de penal, igualó para Colonia López, que sumó así su primer punto del torneo.

Real del Padre 1-2 CA Colón

El elenco de Iván Barbero no se detiene, y en esta ocasión, se impuso de visitante ante el siempre duro Real del Padre, conquistando su quinto triunfo al hilo.

Lorenzo García abrió el marcador para la visita, Leonardo Blaz lo igualó para “Los Azules” y Lorenzo García le dio los 3 puntos al “Rojinegro”.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 6 Fechas:

1º SC Pacífico 16 Pts

2º Ferro CO 15 Pts

3º CA Colón 15 Pts

4º Andes FC 11 Pts

5º USyD Bowen 10 Pts

6º CA Villa Atuel 6 Pts

7º Boca de La Escandinava 6 Pts

8º Real del Padre 3 Pts

9º SC Argentino 3 Pts

10º Colonia López 1 Pt

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche