FÚTBOL: Pacífico y Ferro disputaron el partido de la fecha

Monday, 4 De May De 2026
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Partido por Partido:
SC Pacífico 1-0 Ferro CO
Con gol de Mateo Vignolo, el “Lobo” venció a Ferro en el partido más importante de la fecha. Tras la victoria, Pacífico le arrebató la punta al “Verde”.
SC Argentino 1-3 USyD Bowen
El “Naranja” se hizo fuerte en el Estadio “Aldo Cuello” y venció a Argentino, con tres tantos de Jesús Funes. Había descontado Marcelo Martínez, para la “Academia”.
Andes FC 1-2 Boca de La Escandinava
El “Xeneixe” volvió a la victoria tras 4 juegos, y fue nada más y nada menos que en “La Coqueta”.
Diego Chilote abrió el marcador para Boca, Tomás Lucero estampó la igualdad y Lautaro Riarte le dio el triunfo a la visita.
Colonia López 1-1 CA Villa Atuel
En uno de los cruces Sanrafaelinos de la Liga Alvearense de fútbol, “La Academia” y “La Topadora” repartieron unidades.
Darío Sandoval anotó para Villa Atuel, mientras que Jonathan Andrade, de penal, igualó para Colonia López, que sumó así su primer punto del torneo.
Real del Padre 1-2 CA Colón
El elenco de Iván Barbero no se detiene, y en esta ocasión, se impuso de visitante ante el siempre duro Real del Padre, conquistando su quinto triunfo al hilo.
Lorenzo García abrió el marcador para la visita, Leonardo Blaz lo igualó para “Los Azules” y Lorenzo García le dio los 3 puntos al “Rojinegro”.
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 6 Fechas:
1º SC Pacífico 16 Pts
2º Ferro CO 15 Pts
3º CA Colón 15 Pts
4º Andes FC 11 Pts
5º USyD Bowen 10 Pts
6º CA Villa Atuel 6 Pts
7º Boca de La Escandinava 6 Pts
8º Real del Padre 3 Pts
9º SC Argentino 3 Pts
10º Colonia López 1 Pt
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche