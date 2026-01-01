AJEDREZ: La delegación Alvearense dijo presente en el "II Abierto de San Rafael"

Monday, 4 De May De 2026
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En instalaciones de la UTN, se llevó el torneo que de a poco y con mucho esfuerzo, se abre camino en el calendario de torneos importantes de la región, el “Abierto de la Ciudad de San Rafael”, organizado por el Club de Ajedrez San Rafael, con apoyo de la Universidad y de la Municipalidad de San Rafael.
En este caso, el torneo reunió a 44 jugadores de distintos puntos de la Provincia de Mendoza, muchos con importante trayectoria, y jóvenes con gran presente.
El torneo fue ganado por el Sub Campeón Mendocino Sub 20, Bautista Salomón Ferreyra, fuerte jugador de la Universidad Nacional de Cuyo, con cinco victorias y dos empates, ante el Campeón Alvearense, Santiago Sánchez Laplace y Facundo Brichetto, del Club Mendoza Regatas.
En segundo lugar finalizaron cuatro jugadores, y el Sistema Bucholz, se encargó de desempatar, quedando en segundo escalón el Sanrafaelino Álvaro Acuña (Ganador del último Abierto de General Alvear).
Completó el Podio el Campeón Provincial Sub 16. Facundo Brichetto, del Club Mendoza Regatas (Campeón de la última Copa Faraón).
Sebastián Lieby fue el mejor Alvearense del torneo, finalizando en 4º lugar, tras vencer en la última ronda al defensor del título del Abierto Sanrafaelino, el Maestro Nacional Alvearense, Juan Ignacio Ruíz.
Santiago Sánchez Laplace, finalizó 5º, aunque también tuvo una muy buena tarea, siendo el jugador más desfavorecido por el sistema.
La múltiple Campeona Provincial Femenina de categorías Juveniles, Rocío Barros, también tuvo un muy buen torneo, recibiendo el premio al mejor “Sub 2000”, Elías Mattus, mejor Sub 18 y Jonatan Mattus, mejor Sub 14.
Fueron parte del certamen, el MN Juan Ignacio Ruíz y Enzo Balderrama.
II Abierto de San Rafael – Principales Posiciones
1º Bautista Salomón Ferreyra 6 Pts
2º Álvaro Acuña 5,5 Pts
3º Facundo Brichetto 5,5 Pts
4º Sebastián Lieby 5,5 Pts
5º Santiago Sánchez Laplace 5,5 Pts
6º Tomás Caruso 5 Pts
7º Kidora Muñoz 5 Pts
8º Juan Manuel Muñoz 5 Pts
9º MN Juan Ignacio Ruíz 4,5 Pts
10º Rocío Barros 4,5 Pts
11º Nicolás Boccia 4,5 Pts
12º Enzo Balderrama 4 Pts