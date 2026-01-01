AJEDREZ: La delegación Alvearense dijo presente en el "II Abierto de San Rafael"

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3 de Mayo - Entre el 1 y el 2 de mayo de disputó la segunda edición del Abierto Sanrafaelino y 7 Alvearenses dijeron presentes. Se destacaron Sebastián Lieby y Santiago Sánchez Laplace, finalizando muy cerquita del Podio.

En instalaciones de la UTN, se llevó el torneo que de a poco y con mucho esfuerzo, se abre camino en el calendario de torneos importantes de la región, el “Abierto de la Ciudad de San Rafael”, organizado por el Club de Ajedrez San Rafael, con apoyo de la Universidad y de la Municipalidad de San Rafael.

En este caso, el torneo reunió a 44 jugadores de distintos puntos de la Provincia de Mendoza, muchos con importante trayectoria, y jóvenes con gran presente.

El torneo fue ganado por el Sub Campeón Mendocino Sub 20, Bautista Salomón Ferreyra, fuerte jugador de la Universidad Nacional de Cuyo, con cinco victorias y dos empates, ante el Campeón Alvearense, Santiago Sánchez Laplace y Facundo Brichetto, del Club Mendoza Regatas.

En segundo lugar finalizaron cuatro jugadores, y el Sistema Bucholz, se encargó de desempatar, quedando en segundo escalón el Sanrafaelino Álvaro Acuña (Ganador del último Abierto de General Alvear).

Completó el Podio el Campeón Provincial Sub 16. Facundo Brichetto, del Club Mendoza Regatas (Campeón de la última Copa Faraón).

Sebastián Lieby fue el mejor Alvearense del torneo, finalizando en 4º lugar, tras vencer en la última ronda al defensor del título del Abierto Sanrafaelino, el Maestro Nacional Alvearense, Juan Ignacio Ruíz.

Santiago Sánchez Laplace, finalizó 5º, aunque también tuvo una muy buena tarea, siendo el jugador más desfavorecido por el sistema.

La múltiple Campeona Provincial Femenina de categorías Juveniles, Rocío Barros, también tuvo un muy buen torneo, recibiendo el premio al mejor “Sub 2000”, Elías Mattus, mejor Sub 18 y Jonatan Mattus, mejor Sub 14.

Fueron parte del certamen, el MN Juan Ignacio Ruíz y Enzo Balderrama.

II Abierto de San Rafael – Principales Posiciones

1º Bautista Salomón Ferreyra 6 Pts

2º Álvaro Acuña 5,5 Pts

3º Facundo Brichetto 5,5 Pts

4º Sebastián Lieby 5,5 Pts

5º Santiago Sánchez Laplace 5,5 Pts

6º Tomás Caruso 5 Pts

7º Kidora Muñoz 5 Pts

8º Juan Manuel Muñoz 5 Pts

9º MN Juan Ignacio Ruíz 4,5 Pts

10º Rocío Barros 4,5 Pts

11º Nicolás Boccia 4,5 Pts

12º Enzo Balderrama 4 Pts