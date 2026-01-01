Anunciaron cambios en el Gabinete Municipal

Alvear

30 de Abril - En Conferencia de Prensa, el Intendente Alejandro Molero confirmó que Javier Velasco asume en Vialidad Provincial Zona Sur y el intendente unificará Defensa Civil con Distritos y Parajes

Javier Velasco asume en Vialidad Provincial Zona Sur y el intendente unificará Defensa Civil con Distritos y Parajes

El intendente Alejandro Molero presentó a Javier Velasco como nuevo coordinador de la zona sur de Vialidad Provincial, tras la firma del decreto de designación por parte del gobernador. El funcionario se desempeñaba hasta ahora como director de Defensa Civil del municipio.

“Recibímos la noticia de la firma del decreto que pone en funciones a Javier Velasco en la coordinación zona sur de Vialidad Provincial. Es importante para nosotros, porque ha cumplido una tarea muy relevante en la comuna y también para la comunidad”, señaló Molero. Y agregó: “General Alvear tiene cientos de kilómetros de caminos bajo la órbita provincial, por lo que contar con alguien de nuestro equipo en ese lugar es positivo”.

El jefe comunal agradeció el trabajo realizado por Velasco en el ámbito local y confió en su desempeño en la nueva función. “Ha sido un pilar de la gestión y estamos convencidos de que va a responder a las expectativas en esta nueva etapa”, expresó.

En paralelo, el municipio definió una reestructuración administrativa tras la salida del funcionario. La Dirección de Defensa Civil será unificada con la de Parajes y Distritos, en el marco de una política de reducción del gasto político. La nueva dependencia estará a cargo de Adolfo Balverde.

“Tomamos la decisión de fusionar ambas áreas para optimizar recursos y dar señales de austeridad en la administración pública”, explicó Molero. “Balverde asumirá la conducción de esta dirección unificada, con una responsabilidad amplia que abarca tanto la ruralidad como la atención ante emergencias”, añadió.

El intendente remarcó que la medida apunta a mejorar la eficiencia del Estado local. “Se trata de seguir ordenando la estructura municipal, cuidar el erario público y garantizar respuestas en todo el territorio”, concluyó.