Lisandro Aristimuño llega a General Alvear

Thursday, 30 De April De 2026
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Aristimuño, referente de la escena independiente y dueño de un estilo que fusiona rock, folk y electrónica, llega en un gran momento de su carrera, con un repertorio que promete conectar tanto con seguidores históricos como con nuevos públicos.
Su incorporación se da en el marco de una grilla que de manera progresiva fue sumando importantes artistas de la escena nacional, que ya integran Divididos, Kapanga, La Franela, Maggie Cullen, Yami Safdie, Pity Fernández, Bándalos Chinos y artistas locales.