Alvear

Lisandro Aristimuño llega a General Alvear

30 de Abril - El reconocido músico argentino Lisandro Aristimuño será uno de los protagonistas de la próxima edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, el 26 de septiembre. La noticia suma expectativa a un evento que crece en convocatoria y calidad artística.