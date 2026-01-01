El Concejo Deliberante de General Alvear recibió a los nuevos concejales para el período legislativo 2026-2030.

Alvear

29 de Abril - En una emotiva Sesión Preparatoria celebrada en el Salón San Martín, se llevó a cabo la asunción de los nuevos concejales que integrarán el Honorable Concejo Deliberante de General Alvear.

Durante la ceremonia, los ediles prestaron juramento y compartieron sus objetivos de gestión, centrados en la cercanía con el vecino y el desarrollo departamental.

Como ya es costumbre por ley, cada dos años el Concejo alvearense renueva el 50% de sus bancas, lo que marca una nueva composición en cuanto a los bloques que representan a la sociedad alvearense.

Con la nueva composición del cuerpo legislativo y con la finalización del mandato de Alejandra Torti, Hernán Climent, Adrián Caltabiano, Raquel Yunes y Silvina Melzi, seguirá contando con 5 bloques con representación parlamentaria.

A partir del 1 de mayo, el Concejo Deliberante quedará conformado por estos cinco bloques: Cambia Mendoza con los ediles (Carlos Zalazar, actual presidente del Concejo, Gisela Bello, ambos continúan con su mandato, y los nuevos ediles Marcos Domenech, Emilse Jacobchuk y Víctor García).

El bloque Partido Justicialista estará integrado por Florencia Escartín (continua con su mandato por dos años más y la nueva edil Vanina Lucero).

Néstor Ortega y Mirta Martínez continúan en el cuerpo con sus bloques La Unión Mendocina y Libertad y Progreso respectivamente.

Y por último se suma Florencia Morales quien llegará al concejo con su bloque La Libertad Avanza .

Los nuevos integrantes del cuerpo legislativo manifestaron su compromiso de trabajar de manera articulada para dar respuesta a las problemáticas locales:

Marcos Domenech (Cambia Mendoza): "Hoy llego al Concejo con mucho orgullo y compromiso a la vez, tratando de aportar toda mi función social para el Concejo y ser un nexo con la comunidad. Quiero trabajar también junto al Ejecutivo porque creo que tanto Concejo como Ejecutivo son el motor principal para el desarrollo de General Alvear", aseguró.

Víctor García (Cambia Mendoza): "Hoy juro como concejal, vengo a trabajar por los vecinos del departamento, por su problemática y para ser una herramienta también para una muy buena gestión del intendente".

Emilce Jacobchuk (Cambia Mendoza): "Estoy muy contenta por poder sumarme a este cuerpo legislativo y vengo a trabajar por General Alvear y a sumar mi granito de arena para que podamos tener todos juntos una mejor calidad de vida".

Vanina Lucero (Partido Justicialista): "Bueno, llego la verdad con una expectativa enorme de poder tener la posibilidad, en este caso, de trabajar por toda la comunidad. Creo que esa es la consigna más importante y el rol que tenemos como concejales, no solo para controlar al Ejecutivo sino para poder desarrollar proyectos que beneficien a toda la comunidad".

Florencia Morales (La Libertad Avanza): "La verdad que hoy es un orgullo y una responsabilidad enorme frente a todos los ciudadanos de General Alvear. Llego con expectativas de poder estar a la altura del cargo con responsabilidad, humildad y sobre todo con escucha hacia los vecinos y no perder la cercanía con ellos".

Con la incorporación de estos nuevos representantes, el Honorable Concejo Deliberante renueva su compromiso con la democracia y el bienestar de General Alvear, dando inicio a una etapa de intenso trabajo legislativo para los próximos cuatro años.