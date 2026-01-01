Yami Safdie llega a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Alvear

29 de Abril - La joven y reconocida artista confirmó su presentación en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, que se realizará el próximo 26 de septiembre.

La cantante, una de las voces emergentes más destacadas del pop argentino, ha logrado gran repercusión con sus canciones en plataformas digitales y redes sociales, construyendo una conexión directa con el público joven.

Su presencia suma expectativa a un evento que busca crecer en convocatoria y consolidarse como uno de los más importantes del sur provincial, combinando música en vivo, gastronomía y cervezas artesanales.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la grilla completa de artistas, que ya se sabem incluye a Divididos, Kapanga, La Franela, Maggie Cullen, Piyi Fernández, Bándalos Chinos y artistas locales.