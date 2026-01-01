Yami Safdie llega a la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

Wednesday, 29 De April De 2026
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La cantante, una de las voces emergentes más destacadas del pop argentino, ha logrado gran repercusión con sus canciones en plataformas digitales y redes sociales, construyendo una conexión directa con el público joven.
Su presencia suma expectativa a un evento que busca crecer en convocatoria y consolidarse como uno de los más importantes del sur provincial, combinando música en vivo, gastronomía y cervezas artesanales.
Desde la organización adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la grilla completa de artistas, que ya se sabem incluye a Divididos, Kapanga, La Franela, Maggie Cullen, Piyi Fernández, Bándalos Chinos y artistas locales.