Caminata por los Senderos del Trapal: propuesta gratuita y familiar en Alvear

Tuesday, 28 De April De 2026
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La propuesta es gratuita y busca promover el contacto con la naturaleza a través de distintas experiencias. Durante la jornada habrá recorridos guiados, espacios de avistaje de aves y actividades de reconocimiento de flora autóctona, ideales tanto para quienes conocen el lugar como para quienes lo visitan por primera vez.
Como cierre, los organizadores anticiparon un momento de encuentro con fogata, sumando un condimento especial a una tarde pensada para disfrutar en comunidad.
La iniciativa se enmarca en las acciones de promoción ambiental y turismo local, invitando a vecinos y vecinas a redescubrir uno de los espacios naturales más representativos del departamento.