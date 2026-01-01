Alvear

Caminata por los Senderos del Trapal: propuesta gratuita y familiar en Alvear

28 de Abril - La Municipalidad de General Alvear invita a participar de una nueva actividad al aire libre pensada para toda la familia. Se trata de la “Caminata por los Senderos del Trapal”, que se realizará el próximo sábado 2 de mayo a las 16:00 horas en la Reserva El Trapal, ubicada sobre Ruta 143 Sur.