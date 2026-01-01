Alvear incorpora tecnología para agilizar denuncias y fortalecer la prevención del delito

Alvear

28 de Abril - Con la instalación de tótems digitales en distintos puntos del departamento, se busca facilitar el acceso a la Justicia y optimizar la respuesta ante situaciones delictivas.

Con la instalación de tótems digitales en distintos puntos del departamento, se busca facilitar el acceso a la Justicia y optimizar la respuesta ante situaciones delictivas.

El intendente Alejandro Molero encabezó una serie de gestiones, que derivaron en la incorporación de nuevas herramientas, destinadas a mejorar el acceso a la Justicia y optimizar la prevención del delito en el departamento. La iniciativa se concretó tras un trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, que dispuso la entrega de dispositivos digitales para la radicación de denuncias.

En ese marco, el jefe comunal mantuvo un encuentro con el procurador general Alejandro Gullé, donde se interiorizó sobre el funcionamiento de los Centros de Denuncias Web (CEDEW) y las prestaciones del sistema de georreferenciación delictual. Durante la reunión, Molero realizó una prueba en tiempo real del mecanismo, que permite iniciar una denuncia penal de manera remota, sin necesidad de asistir a una dependencia policial.

El esquema contempla la instalación de cuatro tótems en puntos estratégicos del departamento. Uno de ellos ya funciona en Bowen, en etapa de prueba, mientras que los restantes serán distribuidos en Alvear Oeste, Ciudad y el distrito de Carmensa, con el objetivo de garantizar cobertura territorial y accesibilidad.

En conferencia de prensa, el intendente puso en valor el impacto de estas incorporaciones: “nosotros planteámos en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio de Seguridad la necesidad de seguir incrementando acciones para sostener este ámbito de tranquilidad y paz que buscamos en General Alvear. A partir de numerosas gestiones, logramos posicionar al departamento en un lugar de referencia dentro de la provincia en materia de seguridad”.

Además, adelantó nuevas medidas en desarrollo: “en los próximos días vamos a inaugurar la división de drones de la Policía de Mendoza en el departamento y también una unidad especializada en delitos tecnológicos, lo que refuerza el abordaje integral de la problemática”.

Sobre el funcionamiento de los dispositivos, explicó que el vecino podrá comunicarse directamente con un fiscal mediante videollamada, quien tomará la denuncia y activará, en caso de ser necesario, una respuesta inmediata: “la persona se sienta frente al tótem, inicia el contacto con la fiscalía y, si la situación lo requiere, se movilizan los recursos correspondientes en tiempo real. Si no es urgente, se formaliza la denuncia con validación biométrica, sin demoras”.

Otro de los ejes destacados es la implementación de un software de análisis delictual que permitirá monitorear en tiempo real la dinámica de los hechos en el territorio. “Vamos a poder observar dónde ocurren los delitos, qué características tienen y en qué zonas se concentran. Esa información será clave para tomar decisiones preventivas, optimizar recorridos y definir intervenciones concretas”, sostuvo.

Finalmente, Molero remarcó que estas acciones forman parte de una política sostenida: “no vamos a dejar de invertir en tecnología ni en capacitación para nuestras fuerzas. El objetivo es claro: mantener a General Alvear como un lugar donde la seguridad sea un valor cotidiano”.

Las medidas anunciadas se inscriben en una estrategia que combina innovación tecnológica, descentralización de servicios y coordinación institucional para mejorar la respuesta ante situaciones delictivas y facilitar el acceso de la comunidad a los mecanismos de denuncia.