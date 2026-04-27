Milei: dijo que hay récord de consumo, suba de salarios y crecimiento del empleo

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28 de Abril - El Presidente habló en la Fundación Libertad y repitió que “el ajuste lo pagó la casta”. “Efectivamente, lo peor ya pasó”, aseguró y volvió a prometer que va a “derrotar a la inflación”.

El presidente Javier Milei habló en la noche del lunes durante la Cena Anual de la Fundación Libertad. Ratificó el rumbo de su gobierno y lanzó una serie de definiciones que contradicen la precaria situación económica de la mayoría de los argentinos. En medio de insultos y descalificativos, también calificó como “violenta” a “la izquierda”.

“No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”, dijo Milei en su discurso, que comenzó con una condena al intento de asesinato contra el presidente estadounidense Donald Trump, su gran aliado y sostén.

“Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, especialmente de la izquierda de todo del mundo libre que debe ser detenida en sus inicios. Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas y en la urnas y recurren a la violencia para hacer sus ideales fallidos. Esas personas no son compatibles con la democracia y deben ser castigadas con todo el peso de la ley”, lanzó.

Luego opinó que “los liberales” cometieron “un gran error después de la caída del muro de Berlín” que fue, según Milei, “creer que con la mera evidencia alcanzaba”. “Lo que hizo el Marxismo fue reconstruir y trasladar la lucha de clases a otro tipo de debates en la sociedad”, dijo.

El empleo según Milei

“Somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no la izquierda”, dijo el mandatario y se lanzó a enumerar los supuestos éxitos de su gestión. Dijo que “es mentira que se destruyen puestos de trabajo” y aseguró que “los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público”.

Todos los datos lo contradicen. Por ejemplo, ayer se conocieron estimaciones del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos que muestran que la industria argentina perdió 79.672 puestos de trabajo registrados desde la asunción de Milei en diciembre de 2023.

Para responder a ese punto, el mandatario consideró que la generación de empleo en el sector privado “está prácticamente empatada”. “Los no registrados vienen ganando por goleada, por eso crece”, explicó y consideró que “es deshonesto omitir el dato de los no registrados cuando son más de la mitad de los que trabajan”.

Milei también consideró que el consumo está en un “pico histórico” porque “cambió la forma en que se consume”. Ayer, el último informe que dio a conocer la consultora Scentia mostró que de los 27 meses que el libertario lleva en el poder, sólo en 3 creció marginalmente el gasto de los hogares en consumos básicos de supermercados y barrios.

“La economía crece”

Sobre la inflación, sostuvo que hasta la elección de la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo de 2025, se estaba desplomando. Pero luego justificó que hubo una suba por “la política, que jugó muy fuerte”. “Fue un sabotaje ya que se combinaron empresaurios, políticos y medios, con 11 leyes en el Congreso, para voltear el equilibrio fiscal. Pudimos resistir los ataques por la solidez del programa”, dijo elevando el tono de voz.

Para el Presidente, de acuerdo al EMAE, “la economía crece a pesar de que hicimos el ajuste más importante de la historia. Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico. Y la gente respaldó el programa: ganamos con el 41%”.

“Somos los únicos que sacamos una ley de reforma laboral, somos los únicos que generamos trabajo. Yo soy el único que no se modificó el sueño desde que asumió, soy el Presidente que menos gana en América. El ajuste lo pagó la casta”, lanzó.

Pese al discurso del Presidente, la confianza en su gobierno volvió a retroceder en abril: se hundió 12,1 por ciento y cayó a su nivel más bajo desde septiembre del año pasado según el índice que elabora la Universidad Torcuato Di Tella.

Ataques a CFK y Kicillof

En otro tramo de su discurso, el mandatario habló de la expresidenta Cristina Kirchner. “La presidiaria dio jubilaciones sin aportes”, dijo y expresó que el kirchnerismo “metió muchas cosas debajo de la alfombra”.

“No saben sumar dos más dos ni con un abaco, el mejor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner dejó mas inflación de la que recibió. Y Cristina Kirchner hizo lo mismo. Y muchísima más inflación dejó Alberto Fernández”, planteó.

“Lo peor ya pasó”

Para cerrar su exposición, volvió a mencionar que la inflación va a bajar. “Vamos a derrotar la inflación, la demanda de dinero está subiendo, se está recomponiendo. Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación, vamos a ser el país más libre del mundo, el liberalismo va a salir adelante”.

Fuente: Página 12