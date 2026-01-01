Importante encuentro de Vóley reunió a casi un centenar de jóvenes

Deportes

27 de Abril - Este fin de semana se llevó adelante una jornada deportiva en el Sport Club Pacífico, con un encuentro de mini vóley que reunió a 95 chicos del departamento.

Este fin de semana se llevó adelante una jornada deportiva en el Sport Club Pacífico, con un encuentro de mini vóley que reunió a 95 chicos del departamento.

La actividad, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad, fue un espacio de juego, aprendizaje y compañerismo, donde los más chicos disfrutaron del deporte en un clima de alegría y participación.

Desde el municipio se continúa impulsando el deporte como herramienta de encuentro, inclusión y crecimiento.