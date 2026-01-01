Se realizó un taller de gestión de productos para emprendedores y artesanos

Alvear

24 de Abril - Este jueves se llevó a cabo un Taller de Gestión de Productos en Punto Digital Bodega Faraón, destinado a emprendedores y artesanos de la economía social del departamento. La actividad forma parte de una instancia obligatoria previa a la Comisión de Valoración de Productos, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo en el Polideportivo Deportistas Alvearenses.

Durante la jornada, se brindaron herramientas clave para mejorar la presentación de los productos, abordando aspectos como la ficha de obra, el packaging, la etiqueta y, en el caso de alimentos, el correcto etiquetado.

Mariela Carduz, responsable del área de Economía Social, destacó que esta capacitación "es uno de los pasos fundamentales dentro del proceso que deben cumplir los emprendedores para integrarse al circuito provincial". Además, explicó que en la próxima evaluación participará un equipo técnico de Mendoza, que analizará cada producto, otorgará puntajes y certificaciones, permitiendo luego a los productores acceder al catálogo digital de la provincia.

Este tipo de propuestas se enmarca en un acompañamiento continuo que busca fortalecer el desarrollo local, mejorar la calidad de los productos y ampliar las oportunidades de comercialización a nivel provincial y nacional.