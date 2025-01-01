Una ONG de Mendoza registró más del doble de personas en situación de calle que las relevadas por Nación

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22 de Abril - Mientras Nación identificó a 421 personas en situación de calle, la Red Calle de Mendoza detectó 1.044 personas. Cuestionan el informe nacional

Mendoza quedó en el 4° lugar a nivel nacional en cantidad de personas en situación de calle, según un relevamiento del Ministerio de Capital Humano del gobierno nacional que registró 421 casos en la provincia. El dato forma parte del primer operativo federal realizado de manera simultánea en 19 jurisdicciones.

Sin embargo, ONG que trabajan en el territorio cuestionan ese número y sostienen que no refleja la realidad. Desde la Red Calle aseguran que en un relevamiento propio realizado en 2025 detectaron 1.044 personas solo en el Gran Mendoza, más del doble de lo informado oficialmente.

Cuestionamientos al relevamiento nacional

El informe nacional contabilizó 9.421 personas en situación de calle en todo el país y posicionó a Mendoza detrás de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El operativo se realizó en una o dos noches, con recorridas en la vía pública y en dispositivos de alojamiento, y los datos se cargaron en el sistema digital DataCalle.

Ese punto es, justamente, uno de los principales cuestionamientos de quienes trabajan en la calle. “Está mal hecho”, resumió Sergio Fadon, voluntario de Puente Vincular. Según explicó, relevar en una sola noche deja afuera a gran parte de la población.

“La gente en situación de calle no se queda en el mismo lugar. Si lo hacés en una noche no la encontrás. Es algo que requiere tiempo, al menos una semana”, planteó.

Además, señaló que los operativos se realizaron con Preventores, lo que habría generado que muchas personas evitaran el contacto. “Cuando ven un preventor se esconden o se van, porque están acostumbrados a que los saquen o les quiten sus cosas”, explicó.

Las ONG que integran la Red Calle realizaron su propio relevamiento en junio de 2025, en pleno invierno, cuando la demanda de refugio suele ser mayor. El resultado fue de 1.044 personas en situación de calle solo en el Gran Mendoza.

Ese número ni siquiera incluye otras zonas de la provincia. Según Fadon, en San Martín hay al menos 40 personas en situación de calle, y también se registran casos en el Valle de Uco y en San Rafael, donde hay presencia de trabajadores golondrina que quedan varados sin recursos.

“No tiene sentido que hablen de 421 personas. Es mucho más del doble”, afirmó.

Las organizaciones aseguran que hay niños en situación de calle

Otro de los puntos que remarcan las organizaciones es que el informe no refleja la presencia de mujeres y niños en situación de calle. “Sí hay, y varios. Debe haber entre 20 y 30 chicos”, aseguró Fadon.

La situación se agravó recientemente con el cierre del único albergue para mujeres en la provincia, que funcionaba bajo la órbita de una organización social. Allí vivían unas 30 personas, entre mujeres y niños, que quedaron nuevamente en la calle.

En Mendoza, la mayoría de los refugios están destinados a varones y, en muchos casos, con restricciones de edad. “Los dispositivos son para hombres y muchas veces para mayores. Las mujeres prácticamente no tienen lugar”, advirtió.

Sin políticas estructurales y con respuestas de emergencia

El informe nacional describe que la mayoría de las personas en situación de calle son varones adultos, con trayectorias atravesadas por conflictos familiares, consumo problemático y exclusión habitacional. También señala que más de la mitad realiza trabajos informales y que hay bajos niveles educativos.

Desde las organizaciones coinciden en que la problemática es compleja, pero advierten que las respuestas siguen siendo insuficientes y estacionales.

“Todos los años pasa lo mismo: cuando llega el frío se abren algunos lugares, pero son parches. No hay una política de fondo”, señaló Fadon.

Además, remarcó que los espacios existentes no alcanzan y que deberían incluir acompañamiento integral, como la atención en salud mental, abordaje de adicciones y herramientas para la reinserción laboral.

El impacto del informe para generar políticas públicas

Para quienes trabajan en el territorio, el problema no es solo estadístico. Un número más bajo de personas en situación de calle impacta directamente en las políticas públicas.

“Si el Estado cree que hay 400 personas, va a planificar en base a eso. Pero si en realidad son más de mil, la respuesta siempre va a quedar corta”, advirtió el voluntario.

Mientras tanto, la situación sigue visible en calles, plazas y espacios públicos, con una presencia que, según coinciden las organizaciones, crece año a año y no se limita al invierno.

Fuente: Diario UNO