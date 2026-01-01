Cornejo se aseguró en Diputados el aval clave para acelerar la autonomía municipal

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21 de Abril - En el poroteo de la Cámara de Diputados el gobernador Alfredo Cornejo se aseguró los dos tercios que necesita para la enmienda de la Constitución provincial

Luego de un fin de semana de mucho testeo, con varias llamadas a aliados y cercanos políticos, el gobernador Alfredo Cornejo ya parece haberse asegurado el respaldo de la Cámara de Diputados para que avance su proyecto de autonomía municipal que incluye una enmienda de la Constitución.

El constructor de ese respaldo fue el presidente de esa cámara, Andrés Lombardi, quien desplegó todo su poder de negociación y con eso habría logrado alcanzar holgadamente los dos tercios que necesita el Gobierno para la media sanción que lo encamina a modificar la Carta Magna.

Si bien el proyecto terminará de discutirse este martes en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), en donde ingresó el martes pasado, todo hace suponer que aún sin los intengrantes del PJ que dieron un portazo en la reunión anterior, al oficialismo le alcanzan los votos para conseguir el despacho.

Luego de un fin de semana de mucho testeo, con varias llamadas a aliados y cercanos políticos, el gobernador Alfredo Cornejo ya parece haberse asegurado el respaldo de la Cámara de Diputados para que avance su proyecto de autonomía municipal que incluye una enmienda de la Constitución.

El constructor de ese respaldo fue el presidente de esa cámara, Andrés Lombardi, quien desplegó todo su poder de negociación y con eso habría logrado alcanzar holgadamente los dos tercios que necesita el Gobierno para la media sanción que lo encamina a modificar la Carta Magna.

Si bien el proyecto terminará de discutirse este martes en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), en donde ingresó el martes pasado, todo hace suponer que aún sin los intengrantes del PJ que dieron un portazo en la reunión anterior, al oficialismo le alcanzan los votos para conseguir el despacho.

Hay que recordar que antes de que comenzara la discusión en esa comisión, el PJ representado por el diputado sanrafaelino Germán Gómez y Gabriela Lizana (del Frente Renovador) se levantó de la reunión argumentando que ya la Corte impedía avanzar con la autonomía municipal.

Aludían al fallo de la Suprema Corte que, como primera medida ante el conflicto de poderes planteado por el propio Poder Legislativo contra la autonomía decretada por la Municipalidad de San Rafael, dispuso que “los litigantes” cumplan con el inciso 2 del artículo 230 del Código Procesal, que ordena “suspender todo procedimiento y mantener el actual estado de situación”.

Sin embargo, en el Gobierno interpretan que el fallo de la Corte aplica para frenar la ordenanza de San Rafael que dispuso la elección de convencionales constituyentes y que tenía previsto llamar a la Convencional Constituyente precisamente ese miércoles, en vistas a ir redactando la Carta Orgánica de esa comuna.

Tan confiados están en el Gobierno, que creen que a esa primera votación la sortearían sin problemas, ya que contarían con 8 de los 13 integrantes de la comisión de LAC. Así se aseguraría que el proyecto llegue al recinto este miércoles 22 para debatirse.

Con ayuda del PRO, la UCR tendría los dos tercios para reformar la Constitución

En el cuarto piso de Casa de Gobierno ya dan por asegurado el despacho de comisión que les permitirá debatir la autonomía municipal con la reforma del artículo 197 de la Constitución provincial.

Pero además, el punteo de los diputados que lo respaldarían en el recinto también les sonríe. Es que según las cuentas de los radicales podrían cosechar 34 avales, de los 47 diputados, ya que permanece vacía la banca de la suspendida diputada de la Unión Mendocina, Janina Ortiz.

A ese número se llega sumando los 22 diputados radicales -que deberían tener asistencia perfecta-, más las 4 diputadas del bloque del PRO Propuesta Republicana, los dos de Unión Pro (Sol Salinas y Gabriel Vilche), los dos diputados del PRO Libertad (Guillermo Mosso y Enrique Thomas), el diputado de Hacer por Mendoza, Mauricio Torres y el de Mejor por Mendoza, Mauro Giambastiani.

Si esa cuenta se confirma, entonces el Gobierno se habría asegurado tener más del 70% de los 48 diputados que integran esa cámara, con lo que se reasegurarían la media sanción.

Para continuar camino al Senado deberán esperar a que se concrete la nueva conformación de la Cámara Alta, que se dará tras la asamblea del 1 de Mayo.

Fuente: Diario UNO