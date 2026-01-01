Entregaron certificados de capacitación en oficios

Monday, 20 De April De 2026
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Las capacitaciones, de acceso gratuito, están orientadas a brindar herramientas concretas que faciliten la inserción laboral y la generación de ingresos. Quiénes finalizaron el cursado destacaron su utilidad. “Está bueno para capacitarse y tener otra salida laboral”, señalaron.
El director de Educación, José Morán, explicó: “hemos estado gestionando capacitaciones que creemos muy importantes, sobre todo en la parte formativa y laboral”. En ese sentido, anunció la implementación de dos nuevas cohortes del curso de construcción en seco (Durlok), una de ellas destinada a personal municipal: “la idea es formar y capacitar a nuestros empleados para contar con mayor mano de obra calificada y que también tengan una salida laboral”.
Por su parte, el director de Aulas Talleres Móviles de la provincia, Gabriel Agüero, destacó el alcance de estas propuestas: “son capacitaciones cortas que permiten una rápida inserción en el mundo laboral”, y remarcó que se adaptan a la demanda local: “nos adecuamos a la realidad de cada comunidad, tanto en contenidos como en horarios”.
De este modo, el municipio continúa impulsando capacitaciones accesibles y gratuitas, orientadas a generar oportunidades concretas, fortalecer habilidades y acompañar el desarrollo laboral de los vecinos del departamento.