Entregaron certificados de capacitación en oficios

Alvear

18 de Abril - Este viernes por la mañana se realizó la entrega de certificados del curso profesionalizante “Refrigeración con orientación en instalación de aires acondicionados split”, en el marco de una política sostenida de formación en oficios y fortalecimiento del empleo local. Además, se presentaron nuevas propuestas formativas.

Las capacitaciones, de acceso gratuito, están orientadas a brindar herramientas concretas que faciliten la inserción laboral y la generación de ingresos. Quiénes finalizaron el cursado destacaron su utilidad. “Está bueno para capacitarse y tener otra salida laboral”, señalaron.

El director de Educación, José Morán, explicó: “hemos estado gestionando capacitaciones que creemos muy importantes, sobre todo en la parte formativa y laboral”. En ese sentido, anunció la implementación de dos nuevas cohortes del curso de construcción en seco (Durlok), una de ellas destinada a personal municipal: “la idea es formar y capacitar a nuestros empleados para contar con mayor mano de obra calificada y que también tengan una salida laboral”.

Por su parte, el director de Aulas Talleres Móviles de la provincia, Gabriel Agüero, destacó el alcance de estas propuestas: “son capacitaciones cortas que permiten una rápida inserción en el mundo laboral”, y remarcó que se adaptan a la demanda local: “nos adecuamos a la realidad de cada comunidad, tanto en contenidos como en horarios”.

De este modo, el municipio continúa impulsando capacitaciones accesibles y gratuitas, orientadas a generar oportunidades concretas, fortalecer habilidades y acompañar el desarrollo laboral de los vecinos del departamento.