Jorge Rubio: “Es la crisis más difícil que nos ha tocado vivir en 50 años”

Alvear

15 de Abril - El enólogo y bodeguero alvearense Jorge Rubio aseguró que la vitivinicultura atraviesa un momento crítico, al que definió como el más complejo en medio siglo de trayectoria dentro del sector.

En diálogo con el programa "Ladran Sancho", por Radio Pehuenche, Rubio apeló a una metáfora para describir la histórica inestabilidad que enfrenta la actividad:

“Nosotros la mayoría de la bodega tenemos que bailar al compás de la economía de nuestro país, y cada ministro de Economía le gusta una música distinta, así que tenemos que ser hábiles en saber bailar esos compases”, expresó.

Sin embargo, advirtió que el escenario actual excede las dificultades habituales del sector. “Esperemos que esto mejore, esta crisis que estamos atravesando, que debe ser la más difícil de los 50 años que ya estoy prácticamente en esta industria, la más difícil que nos ha tocado vivir”, remarcó.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la fuerte caída en el consumo de vino en Argentina. “Hemos tenido disminuciones antes, pero veníamos de consumos de 90 litros per cápita y hoy estamos en 16 o 18 litros”, señaló, marcando un cambio estructural en los hábitos.

En ese sentido, vinculó la baja directamente con la situación económica: “Una de las razones del menor consumo también es el poder adquisitivo”. Además, explicó que, a diferencia de otras épocas, hoy existen más alternativas de bebidas, lo que dificulta la recuperación del consumo incluso cuando mejora el contexto.

El testimonio de Rubio vuelve a poner en foco la delicada situación de una de las principales economías regionales de Mendoza, atravesada por la caída del mercado interno, el aumento de costos y un escenario macroeconómico adverso que impacta de lleno en productores y bodegas.