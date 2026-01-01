Se realizó una importante capacitación sobre grooming y ciberbullying

Alvear

15 de Abril - Este martes por la tarde, la Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Educación, llevó adelante una jornada de capacitación sobre grooming y ciberbullying en la Escuela Carlos María, con la participación de docentes, familias, fuerzas de seguridad, profesionales de la salud y jóvenes. La propuesta buscó brindar herramientas para prevenir y abordar problemáticas vinculadas al uso de entornos digitales y su impacto en la vida cotidiana.

El director de Educación, José Morán, destacó la importancia de la iniciativa y señaló: “veníamos trabajando con todo el equipo en una problemática actual y creíamos conveniente traer un disertante capacitado”. Además, explicó: “queremos brindar herramientas y conocimientos para poder detectar casos a tiempo y evitar situaciones más graves”. En ese sentido, la convocatoria incluyó a distintos sectores de la comunidad y permitió fortalecer el acompañamiento tanto en el ámbito escolar como familiar.

Por su parte, el disertante Juan Esteban Bevacqua explicó que el mundo digital exige nuevas formas de aprendizaje y cuidado: “hay hábitos y conductas que tenemos que empezar a incorporar para saber cómo manejarnos”. Asimismo, advirtió sobre los riesgos del grooming: “generalmente buscan víctimas con alguna vulnerabilidad y construyen un vínculo que puede derivar en situaciones de acoso o extorsión”. En ese marco, resaltó la importancia de la prevención y del conocimiento de los canales de denuncia disponibles.

Desde el ámbito educativo, la docente Antú Gallardo valoró la instancia formativa y expresó: “es importante que estemos preparados y atentos para poder afrontar cualquier situación en el aula”. También señaló que estas problemáticas atraviesan a edades cada vez más tempranas: “desde chicos tienen acceso a internet y pueden estar expuestos, por eso es fundamental tener el ojo entrenado para acompañarlos”.

La actividad se enmarca en una línea de trabajo impulsada por el municipio para dar respuesta a temáticas actuales, promoviendo espacios de formación y concientización destinados a toda la comunidad.