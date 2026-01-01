Realizarán una muestra de Ciclismo durante la Vuelta Ciclística

Deportes

7 de Abril - En el marco de la 26° Vuelta Ciclística de General Alvear, el Museo del Deporte presenta una muestra dedicada al ciclismo, con el objetivo de reflejar la historia, el desarrollo y los principales referentes de esta disciplina en el departamento.

En el marco de la 26° Vuelta Ciclística de General Alvear, el Museo del Deporte presenta una muestra dedicada al ciclismo, con el objetivo de reflejar la historia, el desarrollo y los principales referentes de esta disciplina en el departamento.

Los profesores Viviana Giaccaria y Gabriel Ortiz brindaron detalles de la propuesta que forma parte de la idea inicial del espacio: mostrar la evolución de cada deporte y poner en valor a quienes construyeron su historia.

La muestra podrá visitarse durante todo el mes de abril, de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 15:00 a 18:00 horas, con visitas guiadas coordinadas previamente para escuelas y grupos.