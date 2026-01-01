Se dictó una Capacitación: Grooming y Ciberbullying

Tuesday, 7 De April De 2026
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Morán, informó sobre la propuesta, la modalidad de inscripción, el alcance de la capacitación y la participación del disertante Juan Esteban Bevacqua, especialista en educación y tecnología.
La capacitación se realizará el martes 14 de abril a las 18:30 horas en el SUM de la Escuela Carlos María de Alvear. Las inscripciones pueden realizarse de manera online: https://forms.gle/DNAJVhrs5Dw8cfCU9 o de forma presencial en la Dirección de Educación, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.