AJEDREZ: El Alvearense Juan Ignacio Ruíz, logró un valiosísimo 7° Puesto en el multitudinario "55° Abierto Internacional de Mar del Plata"

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6 de Abril - El Maestro Nacional y ex Campeón Departamental logró importantes resultados en uno de los Torneos de mayor renombre en el Continente, finalizando entre los 7 mejores y superando la barrera de los 2100 puntos de ELO, del Ranking Internacional de la FIDE.

Entre el 28 de marzo y el 4 de abril, se disputó en la Ciudad balnearia, la 55º edición del tradicional torneo internacional de Mar del Plata, por el que a lo largo de la historia, han transitado muchos de los mejores jugadores del mundo.

En esta oportunidad, fueron parte fuertes jugadores de nuestro país, y exponente de Chile, Uruguay, Ecuador y Francia, y fue ganado por el Gran Maestro Vitalli Kiselev, seguido por el Maestro FIDE Lucas Silva y el Gran Maestro Sergio Slipak.

"Juani" Ruíz, logró 7 unidades sobre 9 posibles, con triunfos ante duros rivales, como Franco Quezada (2225 ELO), el Maestro FIDE Chileno Cristhian Montero Martínez y el Maestro Nacional Pblo Siccardi, siendo derrotado sólo en 2 oportunidades, ante el Gran Maestro Segio Slipak y al Maestro Internacional de Río Negro, Mario Leskobar.