La travesía “Uniendo Océanos” llegó a General Alvear

Deportes

5 de Abril - La travesía solidaria “Uniendo Océanos”, encabezada por el alvearense Walter Álvarez, arribó este sábado pasado el mediodía a General Alvear. La comitiva fue recibida en la plaza principal por referentes de la Dirección de Deportes de la comuna, entre ellos Mauricio Olguín, junto a vecinos que se acercaron a acompañar la llegada.

El desafío, que une el océano Pacífico con el Atlántico, tiene como objetivo visibilizar la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte, en un recorrido que ya atravesó territorio chileno y el sur mendocino.

En ese marco, Olguín destacó el acompañamiento institucional: de parte del municipio, siempre se trata de acompañar a este tipo de eventos. Y la verdad que el desafío que están haciendo los muchachos es muy importante”. Además, remarcó el trabajo conjunto con otras áreas: “siempre con el área de discapacidad se trabaja en conjunto con la Dirección de Deportes, apoyando para que los chicos puedan lograr los objetivos que se propongan”.

El funcionario también valoró el impacto de la iniciativa y su vínculo personal con el equipo: “este desafío me toca muy de cerca porque mi hermano es uno de los guías acompañantes de Walter. Siempre tratando de apoyar, porque esto es muy lindo y ojalá que lo puedan mantener en el tiempo”. Asimismo, subrayó el acompañamiento de la comunidad: “Creo que la comunidad de Alvear los está siguiendo en todo el trayecto que llevan desde que salieron de Chile”.

Por su parte, Álvarez expresó su satisfacción por la llegada a su ciudad: “contento por llegar, la verdad que funcionó como equipo, como conjunto, personas con y sin discapacidad. Hemos andado bien la logística y hemos estado cumpliendo los días programados”.

También destacó el respaldo recibido durante el recorrido: “el recibimiento de los distintos pueblos por los que hemos pasado, tanto en Chile como en Malargüe, reconforta mucho”. Finalmente, remarcó el sentido de la travesía: “el objetivo principalmente es fomentar el tema de la discapacidad. Todos debemos sumarnos para que la sociedad sea más inclusiva. Unir los océanos, unirnos entre todos”.