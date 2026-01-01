FÚTBOL: Se fue la Segunda

Tuesday, 7 De April De 2026
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Partido por Partido:
Andes FC 1-0 Colonia López
Con gol de Sebastián Cazola, de penal, el “Croto” se impuso por la mínima ante el elenco Sanrafaelino, en una victoria por demás luchada.
SC Pacífico 5-0 SC Argentino
El “Lobo” goleó a la “Academia”, con tantos de Sebastián Olmedo, Mauricio Dalseco, Lautaro Vazconsuelo, Martín López y Ramiro Riarte, y se perfila nuevamente como uno de los grandes candidatos.
CA Villa Atuel 1-3 Ferro CO
El “Verde” se lo dio vuelta a la “Topadora”, que ganaba gracias al tanto de Simón Alés, en la primera etapa. Keybin Palacios, en dos oportunidades y David Icuza, marcaron para Ferro.
Real del Padre 2-1 Boca de La Escandinava
Los “Azules” se impusieron a los “Xeneixes” y revertieron la imagen dejada en la primera fecha.
Nahuel Andrada abrió la cuenta, mientras que Milton Príncipi igualó para la visita. Ramiro Calderón, de penal, le dio la victoria al local.
USyD Bowen 2-3 CA Colón
En un partidazo el “Rojinegro” se lo dio vuelta al “Naranja”.
Bruno Alvarez, abrió la cuenta para la visita, mientras que antes que finalizara la primera etapa, Jesús Funes estampó la igualdad.
Ni bien comenzada la segunda mitad, Maximiliano López logró que Bowen se pusiera arriba, pero con tantos de Ramiro Jofre y Farid Cabral, Colón se quedó con los 3 puntos.
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 2 Fechas:
1º SC Pacífico 6 Pts
2º Ferro CO 6 Pts
3º Andes FC 4 Pts
4º Boca de La Escandinava 3 Pts
5º CA Colón 3 Pts
6º Real del Padre 3 Pts
7º SC Argentino 3 Pts
8º CA Villa Atuel 1 Pt
9º USyD Bowen 0 Pts
10º Colonia López 0 Pts
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche