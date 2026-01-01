FÚTBOL: Se fue la Segunda

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6 de Abril - Con triunfos de Andes, Pacífico, Colón, Ferro y Real del Padre, se disputó una nueva fecha del torneo Alvearense de Primera División.

Partido por Partido:

Andes FC 1-0 Colonia López

Con gol de Sebastián Cazola, de penal, el “Croto” se impuso por la mínima ante el elenco Sanrafaelino, en una victoria por demás luchada.

SC Pacífico 5-0 SC Argentino

El “Lobo” goleó a la “Academia”, con tantos de Sebastián Olmedo, Mauricio Dalseco, Lautaro Vazconsuelo, Martín López y Ramiro Riarte, y se perfila nuevamente como uno de los grandes candidatos.

CA Villa Atuel 1-3 Ferro CO

El “Verde” se lo dio vuelta a la “Topadora”, que ganaba gracias al tanto de Simón Alés, en la primera etapa. Keybin Palacios, en dos oportunidades y David Icuza, marcaron para Ferro.

Real del Padre 2-1 Boca de La Escandinava

Los “Azules” se impusieron a los “Xeneixes” y revertieron la imagen dejada en la primera fecha.

Nahuel Andrada abrió la cuenta, mientras que Milton Príncipi igualó para la visita. Ramiro Calderón, de penal, le dio la victoria al local.

USyD Bowen 2-3 CA Colón

En un partidazo el “Rojinegro” se lo dio vuelta al “Naranja”.

Bruno Alvarez, abrió la cuenta para la visita, mientras que antes que finalizara la primera etapa, Jesús Funes estampó la igualdad.

Ni bien comenzada la segunda mitad, Maximiliano López logró que Bowen se pusiera arriba, pero con tantos de Ramiro Jofre y Farid Cabral, Colón se quedó con los 3 puntos.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 2 Fechas:

1º SC Pacífico 6 Pts

2º Ferro CO 6 Pts

3º Andes FC 4 Pts

4º Boca de La Escandinava 3 Pts

5º CA Colón 3 Pts

6º Real del Padre 3 Pts

7º SC Argentino 3 Pts

8º CA Villa Atuel 1 Pt

9º USyD Bowen 0 Pts

10º Colonia López 0 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche