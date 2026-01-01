Así será la atención durante los feriados del 2 y 3 de abril

Alvear

31 de Marzo - Mauro Alcaraz, presidente de la Específica de Comercio de la Cámara de Comercio de General Alvear, informó cómo será la modalidad de atención comercial durante los feriados del miércoles 2 y jueves 3 de abril.

Según detallaron desde la entidad, el jueves 2 de abril, alrededor del 60% de los comercios abrirá sus puertas, mientras que el 40% permanecerá cerrado. En los locales que trabajen, la jornada se desarrollará con modalidad habitual.

En tanto, el viernes 3 de abril, la mayoría del sector comercial no atenderá al público: se estima que el 90% de los comercios permanecerá cerrado, mientras que el 10% restante abrirá según criterio del propietario.

Desde la Cámara de Comercio recomendaron a los vecinos prever sus compras con anticipación ante la reducción de la actividad comercial durante ambos feriados.