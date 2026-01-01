Caminata, relatos y música en una noche distinta en El Trapal

Alvear

30 de Marzo - Este sábado se desarrolló el evento “Secretos de la Laguna” en la Reserva Municipal El Trapal, ubicada sobre Ruta 143 Sur, con una destacada participación de vecinos que se acercaron a disfrutar de una propuesta que combinó naturaleza, historia y cultura local.

Este sábado se desarrolló el evento “Secretos de la Laguna” en la Reserva Municipal El Trapal, ubicada sobre Ruta 143 Sur, con una destacada participación de vecinos que se acercaron a disfrutar de una propuesta que combinó naturaleza, historia y cultura local.

La actividad incluyó una caminata nocturna hasta la laguna, seguida de un fogón con guitarreada en un entorno natural. Durante la jornada, los asistentes compartieron música regional y escucharon relatos de leyendas narrados por Sergio Sendra, en una experiencia pensada para revalorizar el patrimonio ambiental del lugar.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, destacó la convocatoria alcanzada. “Más que satisfecho por el resultado. Pensábamos en un número menor de asistentes y la participación superó ampliamente las expectativas. Estimamos que entre 250 y 300 personas se acercaron a vivir una noche distinta en Alvear”, expresó.

Además, subrayó el vínculo de la comunidad con la reserva: “muchos vecinos se acercaron a compartir recuerdos y anécdotas, experiencias de pesca, paseos en lancha o campamentos. Eso refleja el valor que tiene este espacio para quienes lo han disfrutado a lo largo del tiempo”.

En ese sentido, Rabanal remarcó la importancia de visibilizar la diversidad del entorno natural. “La reserva no es solamente la laguna. También es bosque de chañar, de algarrobo y de tamarindo. Es un lugar para la caminata, el ciclismo y el contacto con la naturaleza, donde se integran el deporte, la salud y el ambiente”, indicó.

Finalmente, adelantó que desde el municipio continuarán impulsando este tipo de iniciativas en conjunto con distintas áreas. “Esto nos motiva a seguir generando propuestas junto a Cultura y Turismo, especialmente en otoño e invierno. Recientemente señalizamos un circuito de siete kilómetros, seguro y accesible, lo que demuestra la necesidad de avanzar en estas acciones”, concluyó.