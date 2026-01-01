FÚTBOL: La pelota está en juego en el "Richard Pérez"

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29 de Marzo - Con partidos por demás interesantes, dio comienzo el torneo Alvearense de Primera División. Ganaron Boca, Argentino, Ferro y Pacífico.

Partido por Partido:

Boca de La Escandinava 4-3 CA Colón

En una jornada que quedará en la memoria del fútbol Alvearense, Boca volvió a jugar en su estadio tras 32 años, Y fue en un partidazo con victoria del “Xeneise”.

El “Rojinegro” ganaba 2-0 con tantos de

Ganaba el Rojinegro 2-0 de Bruno Álvarez y Ramiro Jofré, pero el local logró el descuento a minutos del cierre de la primera etapa, a través de Lucas Soria, de penal.

A menos de 10 del cierre del encuentro, Boca atropelló y con tantos de Franco Barrera, Milton Príncipi y 42' Jesús Chilote, logró ponerse arriba. Farid Cabral, descontó para la visita. El encuentro, fue transmisión de FM Pehuenche, con el equipo de Tridente Ofensivo.

Real del Padre 0-1 SC Argentino

Con tanto de Jeremías Marfil cuando promediaba la primera parte, los juveniles de la “Academia” lograron vencer por la mínima a “Los Azules”, en un estadio siempre difícil.

Ferro CO 2-1 USyD Bowen

Nehuén López puso arriba al “Naranja”, mientras que Keivin Palacios y David Icuza, lo dieron vuelta para “El verde” de Alvear Oeste, en uno de los cotejos que fue transmisión de “Tridente Ofensivo” en FM Pehuenche.

CA Villa Atuel 1-1 Andes FC

“La Topadora” y el “Croto” repartieron puntos en tierras Sanrafaelinas. Santiago Viñolo puso en ventaja a los Villatuerlinos ni bien comenzaba el encuentro, mientras que Tomás Lucero, igualó para Andes.

SC Pacífico 4-0 Colonia López

El defensor del título, empezó con el pie derecho, y goleando. Mauro Páez, Sebastián Olmedo, Mateo Vignolo y Ramiro Riarte, le dieron la victoria al “Lobo”, frente al ascendido, Colonia López.

Tabla de Posiciones - Torneo “Richard Pérez” (Jugada 1 Fecha):

1º SC Pacífico 3 Pts

2º SC Argentino 3 Pts

3º Boca de La Escandinava 3 Pts

4º Ferro CO 3 Pts

5º Andes FC 1 Pt

6º CA Villa Atuel 1 Pt

7º USyD Bowen 0 Pts

8º CA Colón 0 Pts

9º Real del Padre 0 Pts

10º Colonia López 0 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche