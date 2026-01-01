Arte y memoria: "Koko" Sánchez Costa creó una obra en vivo por los 50 años del Golpe

Alvear

25 de Marzo - En el marco del acto realizado en General Alvear al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, el artista plástico "Koko" Sánchez Costa llevó adelante una intervención artística en vivo en la Plaza Carlos María de Alvear, sumando el lenguaje del arte a la jornada de memoria colectiva.

La obra fue creada frente al público durante el desarrollo del encuentro y, según se informó, será sorteada posteriormente entre los asistentes, como una forma de compartir el mensaje simbólico con la comunidad.

En diálogo con FM Pehuenche, el artista explicó que su participación surge del compromiso personal con la causa de los derechos humanos.

“Siempre trato de decir presente en esta causa, acompañando, y más en un día como hoy, en el que seguimos diciendo Nunca Más”, expresó.

Sánchez Costa señaló que la obra nació desde la emoción del momento y sin una planificación previa.

“Vine a que me sorprendiera justamente la emoción. Empecé algo improvisado a partir de lo que generan estos actos”, contó.

El artista explicó que la imagen inicial estuvo inspirada en símbolos históricos vinculados a la memoria argentina.

“Arranqué con la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Apareció un puño con un anillo en el dedo anular, como símbolo de compromiso; ese anillo va tomando la forma del pañuelo y llevará la leyenda ‘Nunca Más’”, detalló.

La intervención artística se convirtió en uno de los momentos más significativos de la jornada, donde el arte funcionó como vehículo de reflexión, memoria y expresión colectiva.