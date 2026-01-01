AJEDREZ: Camilo Lieby, Campeón invicto en el "Blitz del Club Regatas", en Mendoza

Wednesday, 25 De March De 2026
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El Alvearense, se quedó con el torneo, tras conseguir cinco victorias y dos empates (con Jerónimo Curi, del Club Mendoza Regatas y Bautista Salomón, de la UNCuyo)
Principales Posiciones – Torneo “Blitz de Regatas”:
1º Camilo Lieby 6 Pts
2º Bautista Salomón 5 Pts
3º Tomás Caruso 5 Pts
4º Facundo Brichetto 4,5 Pts
5º Jonas Nievas 4 Pts
6º Nicolás Ruíz Peyré 4 Pts
7º Gabriel Sala 4 Pts
8º Jerónimo Curi 4 Pts
9º Gabriel Barquesi 4 Pts
10º Facundo Machaca 4 P