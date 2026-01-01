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Wednesday, 25 De March De 2026

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AJEDREZ: Camilo Lieby, Campeón invicto en el "Blitz del Club Regatas", en Mendoza

25 de Marzo - El joven Alvearense se adjudicó el torneo Blitz organizado por el Club Mendoza Regatas, preparatorio para las Finales Nacionales que se jugarán en Villa Martelli.
El pasado lunes 23 de marzo, se disputó en instalaciones del Club Mendoza Regatas, el torneo Blitz, organizado con fines preparatorios para jugadores Mendocinos que disputarán las Finales Nacionales de Ajedrez, en Villa Martelli, Buenos Aires, entre el 2 y el 5 de Abril.

El Alvearense, se quedó con el torneo, tras conseguir cinco victorias y dos empates (con Jerónimo Curi, del Club Mendoza Regatas y Bautista Salomón, de la UNCuyo)

Principales Posiciones – Torneo “Blitz de Regatas”:

1º Camilo Lieby 6 Pts

2º Bautista Salomón 5 Pts

3º Tomás Caruso 5 Pts

4º Facundo Brichetto 4,5 Pts

5º Jonas Nievas 4 Pts

6º Nicolás Ruíz Peyré 4 Pts

7º Gabriel Sala 4 Pts

8º Jerónimo Curi 4 Pts

9º Gabriel Barquesi 4 Pts

10º Facundo Machaca 4 P

 

por Miguel Lieby