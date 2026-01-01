El Torneo Nacional de Hockey Vendimia tuvo su quinta edición en General Alvear

Deportes

25 de Marzo - Durante el domingo 22 y el lunes 23 de marzo se desarrolló el 5° Torneo Nacional de Hockey Vendimia 2026, que reunió a delegaciones de distintas provincias y dejó como resultado nuevas consagraciones en las categorías participantes.

La actividad fue organizada por el Sport Club Pacífico, con el acompañamiento de la Dirección de Deportes del municipio y los partidos tuvieron lugar en el campo de Hockey Municipal “Macarena Rodríguez”.

Equipos provenientes de San Juan, San Luis, Neuquén, La Pampa, La Rioja y del sur mendocino formaron parte de la competencia, junto a representaciones locales como Iguanas, Andes y Sureñas. La convocatoria incluyó también conjuntos que visitaron por primera vez el departamento, lo que amplió la participación respecto de ediciones anteriores.

Nicolás Rosales, integrante de la organización, señaló: “fueron dos días de mucho trabajo, pero llegamos al final con mucha satisfacción”. Además, agregó: “se han sumado equipos que no habían venido antes a General Alvear, así que eso es súper positivo”.

En la categoría mamis, Mica Graboviesky, de Juventud de San Luis, expresó: “terminamos invictas, no perdimos ni un solo partido”. Y añadió: “muy lindo el torneo, queremos venir el año que viene y que sea un evento fijo”.

Por su parte, la goleadora Erica Torres comentó: “la peleamos bastante, lo merecemos porque hacemos mucho esfuerzo para poder venir”.

En la categoría libre, Nicole Lucioni, jugadora de Unión, manifestó: “fue un partido espectacular, pudimos empatarlo e ir a los penales y nos llevamos la copa”. También remarcó: “elegimos venir a jugar acá y representar a nuestro pueblo de la mejor manera”.

El certamen cerró una nueva edición con balance positivo y ya proyecta su continuidad para el próximo año, con la posibilidad de incorporar la categoría masculina.