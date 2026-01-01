Alvear vivió un nuevo encuentro de autos y motos antiguas con participación nacional.

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23 de Marzo - Este fin de semana se desarrolló en General Alvear un nuevo encuentro de autos y motos antiguas, organizado por el Club Alvearense de Vehículos Antiguos (CAVA) con el acompañamiento de la Municipalidad. Más de 100 rodados, provenientes de distintos puntos del país y de Chile, formaron parte de la propuesta.

Las actividades incluyeron exposiciones y recorridos que convocaron a vecinos y visitantes, con cierre el domingo en el predio ferial mediante un almuerzo de camaradería.

El secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, destacó el crecimiento del evento: “es un encuentro fantástico, cada vez más grande. Hay autos de todos lados, incluso del exterior, y la convocatoria es espectacular”.

Además, subrayó el impacto positivo en la ciudad: “estos eventos generan movimiento económico, turismo y nos permiten mostrar General Alvear hacia afuera”.

Finalmente, resaltó el trabajo conjunto para su realización: “es una actividad que suma y en la que participan distintas áreas del municipio, con toda la Municipalidad puesta a disposición”.