El Rally Cross Country La Encrucijada abrió la temporada en Alvear

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23 de Marzo - Durante el fin de semana se desarrolló la primera fecha del Rally Cross Country “La Encrucijada”, un evento que generó un importante movimiento turístico y comercial, con visitantes de distintos puntos del país que llegaron a General Alvear para vivir la competencia.

La propuesta combinó exigencia deportiva con un notable impacto en la actividad local, reflejado en la ocupación de alojamientos, el movimiento gastronómico y la permanencia de equipos y acompañantes durante todo el fin de semana.

El organizador, Hugo Balada, valoró el inicio del calendario en el sur mendocino: “estamos muy contentos, comenzar el año acá es arrancar con el pie derecho”, expresó.

En esa línea, remarcó la llegada de participantes de otras provincias: “son más los que vienen de afuera que de Mendoza, lo que habla de lo atractivo del lugar”.

En lo deportivo, el piloto alvearense Willy Landaburu obtuvo el segundo puesto en su categoría y compartió su balance: “el objetivo era ganar, pero estamos conformes. Los recorridos fueron muy lindos y el clima acompañó”. Sobre el arranque del campeonato, agregó: “un segundo puesto nos deja bien posicionados y con entusiasmo”.

Por su parte, el reconocido piloto proveniente de Chaco, Carlos Verza resaltó las características del terreno y la recepción local: “es un gusto venir a competir en esta zona por la diversidad que tiene y por su gente”. En relación a la carrera, señaló: “fue un fin de semana duro por los ríos secos, pero cumplimos el objetivo”.

Finalmente, valoró el nivel de la disciplina en la provincia: “es una categoría muy competitiva, en Mendoza el rally está en la sangre y eso eleva el nivel de los pilotos”.

La competencia dejó un balance positivo tanto en lo deportivo como en la actividad económica, consolidando al departamento como sede para este tipo de propuestas.