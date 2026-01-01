AJEDREZ: Camilo Lieby, en el Podio del Abierto de “Regatas”

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23 de Marzo - El joven Alvearense quedó en 3º lugar del torneo organizado por el Club Mendoza Regatas, preparatorio para las Finales Nacionales que se jugarán en Villa Martelli.

Entre el sábado 21 y el lunes 23, se disputó en instalaciones del Club Mendoza Regatas, el torneo a ritmo Standard, organizado con fines preparatorios para jugadores Mendocinos que disputarán las Finales Nacionales de Ajedrez, en Villa Martelli, Buenos Aires, entre el 2 y el 5 de Abril.

Lieby, flamante Campeón Provincial Sub 20, logró cinco triunfos, un empate (ante el Campeón Mendocino Sub 16, y Campeón del torneo, Facundo Brichetto) y una derrota, ante el siempre fuerte, Tomás Carusso, del Club anfitrión (que culminó en segunda ubicación).