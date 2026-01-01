AJEDREZ: Rocío Barros, Campeona invicta del Torneo “Vendimia” en Las Heras

Friday, 20 De March De 2026
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El pasado fin de semana se disputó en el Auditorio Municipal de Las Heras, en torneo IRT “Vendimia”, que reunió un buen número de jugadores de la Provincia, entre ellos, dos Alvearenses: Rocío Barros, y Martín Alfano.
La múltiple Campeona Provincial Femenina, Rocío Barros, logró buenos resultados, y con 5,5 puntos sobre 7 posibles, se coronó Campeona Invicta.
Alfano, por su parte, finalizó en 15º lugar, con 3 unidades, en un por demás grato debutó en torneos IRT.
Principales Posiciones Torneo IRT Sub 2000 “Vendimia”:
1º Rocío Barros 5,5 Pts
2º Guillermo Guardia 5 Pts
3º Miguel Mercau 5 Pts
4º Facundo Machaca 5 Pts
5º Jeremías Savaco Trento 5 Pts
6º Agostina Rojas 4,5 Pts
7º Kevin Gutiérrez 4 Pts
8º Juan Manuel Muñoz 4 Pts
9º José Luis Olivares 4 Pts
10º Juan Nicolás Villegas 4 Pts