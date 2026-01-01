AJEDREZ: Rocío Barros, Campeona invicta del Torneo “Vendimia” en Las Heras

Deportes

20 de Marzo - La joven Alvearense se quedó con el torneo Sub 2000, ante duros rivales. También participó Martín Alfano, con buenas partidas.

El pasado fin de semana se disputó en el Auditorio Municipal de Las Heras, en torneo IRT “Vendimia”, que reunió un buen número de jugadores de la Provincia, entre ellos, dos Alvearenses: Rocío Barros, y Martín Alfano.

La múltiple Campeona Provincial Femenina, Rocío Barros, logró buenos resultados, y con 5,5 puntos sobre 7 posibles, se coronó Campeona Invicta.

Alfano, por su parte, finalizó en 15º lugar, con 3 unidades, en un por demás grato debutó en torneos IRT.

Principales Posiciones Torneo IRT Sub 2000 “Vendimia”:

1º Rocío Barros 5,5 Pts

2º Guillermo Guardia 5 Pts

3º Miguel Mercau 5 Pts

4º Facundo Machaca 5 Pts

5º Jeremías Savaco Trento 5 Pts

6º Agostina Rojas 4,5 Pts

7º Kevin Gutiérrez 4 Pts

8º Juan Manuel Muñoz 4 Pts

9º José Luis Olivares 4 Pts

10º Juan Nicolás Villegas 4 Pts