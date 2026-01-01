La literatura tuvo su espacio en el Book Fest Alvear

Alvear

16 de Marzo - En la noche del viernes 13 de marzo, en Casa Salonia, se realizó el Book Fest Alvear, un encuentro que reunió a lectores, escritores, emprendedores y amantes de la literatura en una propuesta pensada para compartir libros desde un espacio cercano y distendido.

El evento surgió desde el club de lectura El Garage de Poe, en coordinación con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear, con el objetivo de acercar la literatura a la comunidad a través de charlas, lecturas y espacios de intercambio.

Gabriela Chiapa, una de las coordinadoras, explicó que la propuesta busca mostrar la lectura desde un lugar más accesible: “queríamos generar un evento donde la gente pudiera venir, tomar mate y charlar con los escritores de una forma más cercana. Que la literatura se vea como algo próximo, algo que podemos disfrutar en lo cotidiano”.

Por su parte, la coordinadora Inés Figueroa señaló que la iniciativa apunta a descubrir nuevos géneros y disfrutar de la lectura desde una mirada más relajada. “La idea es acercarnos a la literatura desde un lado más distendido, entendiendo que hay muchísimos géneros por descubrir y que lo importante también es divertirse leyendo”, expresó.

Durante la jornada participaron editoriales, emprendedores y escritores invitados. Entre las actividades destacadas se realizaron charlas a cargo de las autoras Julieta Carrizo y Lelia Musa, quienes compartieron sus experiencias en el mundo editorial y la escritura.

Esta primera edición dejó abierta la posibilidad de repetir la propuesta en el futuro y continuar generando espacios de encuentro en torno a la lectura.