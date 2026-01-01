Un motociclista murió tras perder el control de la moto en la Ruta 143

Alvear

15 de Marzo - El hecho tuvo lugar alrededor de las 6:50 horas de este domingo. El hombre murió en el lugar.

Según la información policial, la moto circulaba de sur a norte cuando sobre la Ruta 143 y por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica a la altura de la intersección con Calle Centenario..

Al arribar al lugar, personal de salud constató que el hombre de 50 años de edad, no presentaba pulso y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La fiscalía dispuso las medidas de rigor y la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

En el operativo trabajó personal policial, Policía Científica y efectivos de seguridad vial.