Un motociclista murió tras perder el control de la moto en la Ruta 143

Monday, 16 De March De 2026
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Según la información policial, la moto circulaba de sur a norte cuando sobre la Ruta 143 y por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y cayó sobre la carpeta asfáltica a la altura de la intersección con Calle Centenario..
Al arribar al lugar, personal de salud constató que el hombre de 50 años de edad, no presentaba pulso y se confirmó su fallecimiento en el lugar.
La fiscalía dispuso las medidas de rigor y la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.
En el operativo trabajó personal policial, Policía Científica y efectivos de seguridad vial.