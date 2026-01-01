Mariana participó del Desayuno Real de Vendimia

Saturday, 7 De March De 2026
|►
|Escuchar:
|
Mariana compartió el encuentro junto a las demás representantes vendimiales de la provincia, participando de uno de los espacios institucionales más tradicionales de la agenda vendimial, donde se reúnen autoridades, bodegueros y referentes del sector vitivinícola.
La presencia del jefe comunal acompañando a la soberana departamental reafirma el respaldo institucional y la promoción del departamento en el marco de las celebraciones vendimiales de Mendoza.