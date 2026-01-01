Mariana participó del Desayuno Real de Vendimia

Alvear

6 de Marzo - El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, acompañó a la Reina departamental, Mariana Perra Cucatto, durante el tradicional Desayuno Real realizado en Lamadrid Estate Wines, en el marco de las actividades oficiales de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Mariana compartió el encuentro junto a las demás representantes vendimiales de la provincia, participando de uno de los espacios institucionales más tradicionales de la agenda vendimial, donde se reúnen autoridades, bodegueros y referentes del sector vitivinícola.

La presencia del jefe comunal acompañando a la soberana departamental reafirma el respaldo institucional y la promoción del departamento en el marco de las celebraciones vendimiales de Mendoza.