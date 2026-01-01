Estafaron a un hombre en casi un millón de pesos

Alvear

6 de Marzo - El estafador se hizo pasar por personal de Osep, y a través de una llamada por WhatsApp le robó $900.000.

El hecho ocurrió este jueves por la noche. El hombre se encontraba en su domicilio, de Calle Belgrano 482, cando recibió una videollamada por WhatsApp, que mostraba el logo de OSEP. Al atender, un hombre joven, cuya identidad no pudo visualizar, indicó un supuesto descuento del 100% en cinco medicamentos, solicitándole el número de documento y guiándolo posteriormente para ingresar, primero a la aplicación de OSEP, y luego a la app BNA+, indicando distintas acciones dentro de la misma.

En ese momento, la víctima, de 62 años de edad, advirtió que el dinero de su cuenta había desaparecido. Tras verificar, constató que le habían sustraído $900.000 pesos argentinos mediante una transferencia