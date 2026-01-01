Frustraron el robo de una moto y detuvieron al responsable

Alvear

5 de Marzo - El operativo se realizó durante un patrullaje preventivo en la avenida Alvear Este. Un hombre de 38 años fue aprehendido por la tentativa de hurto de una motocicleta 150 cc.

En un operativo de patrullaje preventivo, la Policía de Mendoza logró frustrar el robo de una motocicleta y detener al autor de 38 años. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy sobre la Avenida Alvear Este.

Durante las maniobras en inmediaciones del kilómetro 0, los uniformados de Cuerpos Especiales observaron a dos hombres manipulando la motocicleta 150 cc. Al ser identificados, se constató que el tambor de la llave de contacto estaba forzado, lo que evidenció la tentativa de hurto.

Tras dar intervención al ayudante fiscal en turno, se procedió a la aprehensión de uno de los involucrados y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuente: Ministerio Seguridad