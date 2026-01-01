Operativo de alto impacto en General Alvear: aprehendidos, controles vehiculares y patrullajes preventivos

Alvear

5 de Marzo - Las maniobras se realizaron durante la tarde noche del miércoles y se extendieron durante cuatro horas, período en el que se controló a más de un centenar de personas y vehículos. El despliegue se enmarca en los operativos de alto impacto que el Ministerio de Seguridad y Justicia implementa desde hace casi un año, en distintos puntos de la provincia, para reforzar la prevención del delito.

Desde hace casi un año, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementa operativos de alto impacto como parte de su estrategia de prevención del delito en todo el territorio provincial. En ese marco, la Policía de Mendoza desplegó un nuevo procedimiento en el departamento de General Alvear, que dejó como resultado seis personas aprehendidas y más de 150 vehículos controlados.

Estas intervenciones se replican en distintos oasis de la provincia y combinan patrullajes, controles vehiculares y verificación de antecedentes con tecnología biométrica, con el objetivo de reforzar la presencia policial y la vigilancia en los espacios públicos.

En esta oportunidad, el operativo se desarrolló durante la tarde noche del miércoles y permitió el control de 108 personas y la inspección de 106 autos, 43 motocicletas y 2 colectivos.

Además, seis personas fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes. Los controles se realizaron en intersecciones estratégicas dentro del departamento: Diagonal Pellegrini y Facinelli; Martín de Irigoyen y Zeballos; Ruta 143, paraje La Olla; Ruta 171 y calle Los Andes; Ruta 188 y Sarmiento; calle Centenario y calle 19; Ruta 146 y calle Colombia; y avenida Mendoza y calle San Luis.

Fuente: Ministerio de Seguridad