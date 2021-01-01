Realizan convocatoria al programa Enlace

Thursday, 5 De March De 2026
El secretario, Hugo Molina, explicó que pueden acceder personas de entre 18 y 55 años que cuenten con el secundario completo, debiendo presentar el analítico correspondiente. También está destinado a personas con discapacidad, quienes deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad.
“El programa tiene una duración de hasta cuatro meses y contempla una asignación equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil, que hoy ronda los 280 mil pesos, más un aporte cercano a los 10 mil pesos por parte del empresario”, detalló Molina.