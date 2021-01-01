Realizan convocatoria al programa Enlace

Alvear

5 de Marzo - La secretaría de Desarrollo recordó que se encuentra abierta la convocatoria para participar del programa Enlace, una iniciativa que brinda entrenamiento laboral certificado dentro de empresas del departamento.

El secretario, Hugo Molina, explicó que pueden acceder personas de entre 18 y 55 años que cuenten con el secundario completo, debiendo presentar el analítico correspondiente. También está destinado a personas con discapacidad, quienes deberán presentar el Certificado Único de Discapacidad.

“El programa tiene una duración de hasta cuatro meses y contempla una asignación equivalente al 80% del salario mínimo vital y móvil, que hoy ronda los 280 mil pesos, más un aporte cercano a los 10 mil pesos por parte del empresario”, detalló Molina.