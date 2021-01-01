Realizan mejoras en el cementerio municipal

Alvear

5 de Marzo - Con el objetivo de optimizar las condiciones del predio y brindar espacios más adecuados para quienes visitan a sus seres queridos, el Municipio lleva adelante distintos trabajos de infraestructura y mantenimiento en el cementerio.

Las tareas incluyen la construcción y mejora de caminos internos, nivelación de sectores que presentaban desniveles y la recuperación de algunos nichos que se encontraban deteriorados. Además, se avanza en el mantenimiento de los espacios verdes y se proyectan nuevas labores de pintura en distintos puntos del lugar.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Juan Tieppo, explicó: “continuamos con las obras de infraestructura dentro del cementerio municipal. Estamos tratando de mejorar los espacios y también los sectores verdes en todo el predio”, señaló.

El funcionario agregó que se planifican nuevas acciones: “proyectamos seguir con tareas de pintura a lo largo y a lo ancho del cementerio, para mantenerlo en buenas condiciones”, expresó.

Asimismo, indicó que estas intervenciones forman parte de un trabajo sostenido en el tiempo. “Es una tarea que se viene realizando desde hace mucho tiempo y que mantenemos de manera continua para brindar las mejores condiciones a los vecinos del departamento”, concluyó.