Llega la 21° edición del Festival del Álamo con importantes artistas y propuestas para toda la familia

Alvear

5 de Marzo - Autoridades municipales y representantes del Club Colón presentaron oficialmente la 21° edición del Festival del Álamo, uno de los eventos culturales más tradicionales de General Alvear, que se realizará el próximo sábado 21 de marzo con una propuesta renovada y pensada para toda la familia.

Durante el lanzamiento, la directora de Cultura del municipio, María Delia Achetoni, destacó el acompañamiento institucional a los festivales populares del departamento y el trabajo conjunto con la provincia para fortalecer la propuesta artística.

“Desde el municipio venimos trabajando hace varios años en apoyar los distintos festivales que tiene el departamento, que son muchos, y el Festival del Álamo es uno de los más importantes. Estamos trabajando en conjunto también con la Subsecretaría de Cultura de Mendoza para que tenga la relevancia que se merece”, señaló.

En ese marco, adelantó la participación de artistas reconocidos a nivel regional. “Vamos a tener a Los Mantines de Cuyo, que llegarán al departamento el día anterior, y también a "La Trova Menduca", grupos muy queridos por el público. Intentamos que sean propuestas festivaleras, que levanten a la gente, la hagan bailar y disfrutar de esta gran fiesta”, agregó.

Por su parte, el presidente del Club Colón, Gustavo Giménez, expresó su satisfacción por la continuidad del evento y el crecimiento que viene experimentando la institución.

“Estamos contentos porque después de tanto trabajo podemos confirmar una nueva edición del festival, la vigésima primera. Seguimos avanzando en la recuperación de un festival tan tradicional del club y del distrito”, afirmó.

El dirigente destacó además las mejoras en infraestructura realizadas en el predio. “El año pasado habíamos prometido avances y la gente va a poder notar que hoy tenemos un playón polideportivo mucho más grande, prácticamente terminado. El festival también es parte de esta recuperación que estamos teniendo como institución”, explicó.

Entre las novedades, Giménez anunció que esta edición incorporará actividades desde más temprano para ampliar la propuesta familiar. “Queremos arrancar cerca de las 19 horas con la ‘tarde del festival’, con artistas locales y juegos recreativos para niños, para que las familias puedan venir temprano, instalarse y disfrutar toda la jornada”, indicó.

En cuanto a las entradas, informó que tendrán un valor accesible: “La anticipada va a costar 10.000 pesos. Sabemos que la situación económica está complicada, por eso buscamos que sea un precio accesible para la gente y para la familia”.

El Festival del Álamo se ha consolidado a lo largo de más de dos décadas como un espacio de encuentro comunitario que combina música, danza y tradiciones populares, convocando cada año a vecinos y visitantes de toda la región.