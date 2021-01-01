Robaron herramientas del interior de una casa

Alvear

4 de Marzo - El hecho fue denunciado durante la tarde de este martes. Malvivientes aprovecharon la ausencia de los propietarios.

Personal policial recibió un aviso a través de la línea de emergencias 911, pasadas las 18:20 horas de este martes, cuando la víctima, una mujer de 52 años de edad, denunció el robo, por lo que se constituyó en la propiedad.

Allí se entrevistó a la dueña, quien relató que el pasado viernes se retiró a la provincia de Neuquén, dejando la vivienda sin moradores, y al regresar, este martes, constató que desconocidos, previo trepar el cierre perimetral, ingresaron al interior del garaje y sustrajeron una caja de herramientas con varios elementos en su interior.

Intervino ayudante fiscal en turno.