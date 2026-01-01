Vendimia 2026: Las 18 candidatas departamentales inician la "Convivencia Real"

Alvear

26 de Febrero - El camino hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia entra en su etapa final. Este viernes 27 de febrero, a las 10, las dieciocho representantes departamentales ingresarán al Hotel Fuente Mayor (Espejo 565, Ciudad) para dar inicio a la tradicional Convivencia Real, una semana clave de formación y actividades oficiales.

Durante siete días, las soberanas compartirán una agenda intensiva diseñada para fortalecer su rol como embajadoras del vino y la cultura mendocina. Este año, la convivencia pondrá un foco especial en el proyecto "Herederas de Vendimia", cata de vinos, historia de la Vendimia y procesos vitivinícolas. Además, recibirán charlas sobre comunicación, oratoria, manejo de redes sociales y relación con los medios; fortalecimiento de la identidad local a través de capacitaciones en danzas folclóricas, cocina cuyana y ceremonial.

El ingreso de las candidatas es un "clásico" que moviliza a toda la provincia. El acto contará con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, intendentes, directores de cultura y hacedores culturales, además del acompañamiento de familiares y prensa.

La convivencia busca preparar a las jóvenes de la mejor manera para asumir la corona nacional, dándoles las herramientas necesarias para representar a Mendoza en eventos internacionales y nacionales. La agenda de actividades incluye visitas a instituciones provinciales, medios de comunicación y participación en los actos protocolares de la Vendimia 2026.

Fuente: Prensa Gobernación