Alvearense volcó en Ruta 7, a la altura de "Agua de las Avispas"

Alvear

26 de Febrero - El vuelco ocurrió en solitario, en los primeros minutos de este jueves en la Ruta Nacional 7, a la altura de Agua de las Avispas, en el departamento de Luján de Cuyo. Como consecuencia del siniestro, un alvearense de 38 años, el conocido -Pepe- Felgueres, vinculado al mundo de las motos, quedó internado tras salir despedido del habitáculo.

El reporte policial, dice que el vuelco se registró pasada la medianoche , a la altura del kilómetro 1085, de la mencionada ruta que comunica Mendoza con la región central de Chile por el Paso internacional Cristo Redentor.

La Peugeot Partner, por razones que se tratan de establecer, en un momento se descontroló, lo que provocó que el vehículo volcara y el conductor quedara tendido sobre la calzada.

Conductores que transitaban por el corredor internacional dieron aviso al 911 al encontrarse con el utilitario volcado. Al arribar al lugar, personal policial constató las lesiones de los ocupantes y emergencia trasladó al conductor hasta el Hospital.

Allí fue diagnosticado con politraumatismo y (TEC), y fue trasladado al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza. Por su parte, el acompañante sufrió politraumatismos menores y no requirió ser trasladado a un centro asistencial.

Fuentes policiales confirmaron que se le realizó el test de alcoholemia al conductor arrojó un resultado de 0,0 g/l, descartando así la presencia de alcohol en sangre como factor del siniestro.

Interviene en las averiguaciones del hecho la oficina fiscal de la jurisdicción.

Este nuevo accidente, cuyas causas son motivo de investigación, se da en el marco de la creciente preocupación por el mal estado de transitabilidad del principal cruce terrestre con el vecino país.

Fuente: AlvearPress