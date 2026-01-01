En Irrigación y el Gobierno buscarían rescatar la figura de Gustavo Villegas

Alvear

26 de Febrero - El consejero del Río Atuel Gustavo Villegas dio positivo de alcoholemia y renunció. Pero lo "bancan" por su feroz pelea por el agua contra La Pampa

El superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, lo banca. Inspectores de cauce de General Alvear, también. Con esos apoyos, Gustavo Villegas, el consejero del río Atuel que renunció tras ser multado manejando borracho, aún se sostiene en el cargo y aguarda por la decisión del gobernador Alfredo Cornejo, que es quien tendrá la última palabra.

La carta de renuncia del consejero está -en este momento- en manos de Marinelli. Pero como es un cargo que se elige a propuesta del gobernador y con acuerdo del Senado, es el propio Cornejo quien tiene que aceptar -o no- la dimisión.

La renuncia será elevada por Marinelli pero junto con ella, el titular de Irrigación también presentará mociones de apoyo para Villegas, buscando que el mandatario provincial lo avale.

Y en el Gobierno dicen lo mismo: que Villegas es "excelente" y que no se lo puede medir con una vara diferente a otros casos de funcionarios o políticos que dieron positivo de alcoholemia, pero que siguieron en sus puestos tras pagar la multa correspondiente. Sean radicales, peronistas o libertarios.

Tal es el rol de Gustavo Villegas como referente mendocino en la lucha con La Pampa por el agua del río Atuel, que la noticia repercutió en medios pampeanos. De hecho, desde Irrigación deslizaron que la salida del consejero del Atuel podría ser considerada como la entrega de un trofeo a esa provincia con la que Mendoza está en abierta "guerra".

Apoyo para el consejero del río Atuel

Villegas dio positivo de alcoholemia en un control de tránsito efectuado en General Alvear en la primera semana de febrero. Tras ello, el funcionario público pidió disculpas y puso su renuncia a disposición.

Marinelli lo lamentó en el momento. En redes hizo valer la función de Villegas como “permanente defensor de los derechos de los mendocinos en el río Atuel” , en la batalla por el agua con La Pampa.

Esos mismos argumentos surgieron desde las Asociaciones de Inspecciones de cauce de Real del Padre y Carmensa. Y serán los que el superintendente traslade a Cornejo en un encuentro que podría darse la semana próxima.

Gustavo Villegas tuvo mucho protagonismo en el conflicto con La Pampa al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de Estado y el asesor de Gobierno.

Allí aportó pruebas y hasta exhibió un bidón de agua desde la provincia vecina para mostrar públicamente que empresas de La Pampa embotellaban y comercializaban el agua que llega desde Mendoza.

En La Pampa dijeron en aquel momento que era una maniobra mediática para desviar la atención sobre el reclamo.

Lo cierto es que nadie -ni en el Gobierno ni en Irrigación- quieren perder la figura de Villegas, porque entienden que es un militante y un funcionario de primerísimo nivel que trabaja mucho y bien. La palabra final es de Cornejo.

Fuente: Diario UNO