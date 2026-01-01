Se trabaja en el asfalto en calle C y demarcación en calle Uspallata

Alvear

26 de Febrero - Este miércoles se llevaron adelante tareas de señalización en calle Uspallata y comenzaron los trabajos de colocación de carpeta asfáltica en calle C, en el marco de un trabajo coordinado entre el Municipio y la Dirección Provincial de Vialidad.

El consejero de Zona Sur del organismo provincial, Leonardo Viñolo, informó que en Uspallata se intervienen 3.000 metros, entre el puente del río y la Ruta Nacional 143. “Lo que se está haciendo es renovar la demarcación y la señalización de esta arteria, que hace diez años había sido intervenida y, por la cantidad de tránsito, presenta un desgaste natural”, explicó. Además, solicitó circular con precaución y destacó el acompañamiento de preventores y operarios afectados a las tareas.

En calle C, en tanto, se coloca una carpeta asfáltica de cuatro centímetros de espesor entre calles 14 y 16, como parte de un plan que contempla la reconstrucción de nueve kilómetros. “Vamos a continuar trabajando por etapas para completar ese trayecto en el transcurso de los próximos dos años. La división de costos con el Municipio nos permite intervenir en distintos sectores en simultáneo”, señaló Viñolo.

Por su parte, el director de Obras y Servicios Públicos, Mauricio Martínez, remarcó la importancia de la articulación institucional. “Entre el Municipio y Vialidad Provincial estamos interviniendo una arteria muy transitada como Uspallata. Desde 2017, cuando se ejecutó la carpeta asfáltica, no se realizaban tareas de demarcación de este tipo”, indicó. En ese sentido, subrayó que la señalización “ordena la circulación, marca ingresos y egresos y establece la doble línea amarilla, que debe ser respetada para una conducción más segura”.

Martínez también se refirió a los trabajos en calle C, donde comenzaron las tareas de pavimentación en respuesta a un pedido de productores de la zona rural. “Ya se colocó la primera batea. Es una obra necesaria para el sector y estamos avanzando para dar respuesta a esta demanda”, expresó. Asimismo, solicitó a quienes transiten por el lugar que lo hagan con paciencia y precaución debido a la presencia de equipos viales.