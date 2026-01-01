Más de 300.000 chicos arrancan las clases este miércoles en Mendoza

Noticias

25 de Febrero - Habrá un marcado incremento de pasajeros en el transporte público y más tránsito en las calles de Mendoza por el regreso a clases de más de 300.000 alumnos

Todas las escuelas de Mendoza abren sus puertas este miércoles para recibir a 302.500 alumnos de Nivel Inicial, Primaria y 1º año de la secundaria por el comienzo de las clases en el ciclo lectivo 2026. El gobernador Alfredo Cornejo junto con el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, inaugurarán una escuela en Lavalle.

Esto genera un mayor movimiento en las calles de Mendoza y por eso las frecuencias del transporte público (micros y Metrotranvía) vuelven a funcionar al 100% y en todos los horarios, ya que al regreso de los chicos a los colegios genera un incremento del 35% de pasajeros.

Se trata de la escuela técnica CIET S/N “Centro de Innovación Educativa Tecnológica”, ubicada en el Boulevard Belgrano y ruta 34, en Lavalle, donde Cornejo y García Zalazar darán inicio a las clases a las 9.30 de este miércoles.

Desde el lunes 2 de marzo será el turno del regreso a clases de los chicos de 2º a 5º año de la secundaria.

Entre las transformaciones más importantes este año se reducirá la duración de los estudios en las escuelas técnicas de 6 a 5 años.

Calendario escolar 2026: fechas clave

Inicio de clases : 25 de febrero (Inicial, Primaria, Especial, Jóvenes y Adultos y 1° año Secundaria).

: 25 de febrero (Inicial, Primaria, Especial, Jóvenes y Adultos y 1° año Secundaria). Secundaria (2° a 6° año): 2 de marzo.

(2° a 6° año): 2 de marzo. Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.

de invierno: del 6 al 17 de julio. Finalización del ciclo lectivo : 22 de diciembre.

: 22 de diciembre. Recuperación de saberes: 10 de febrero y del 30 de noviembre al 18 de diciembre.

El calendario oficial 2026 garantiza 190 días de clases y un incremento en la carga horaria:

630 horas reloj en Nivel Inicial .

. 840 horas en Primaria .

. 940 horas en Secundaria.

Además, se implementará el nuevo plan de estudios con foco en materias consideradas críticas, consolidando el proceso de mejora educativa en la provincia y que tiene como faros la enseñanza de Matemáticas, la comprensión lectora y ahora, la incorporación del inglés como experiencia piloto en la primaria.

Fuente: Diario UNO