Alvear

Este sábado se llevará a cabo la Fiesta Departamental del Adulto mayor

15 de Enero - La Fiesta Departamental del Adulto mayor será el día 17 de enero en el Teatro Antonio Lafalla, a partir de las 21 horas, la entrada es un alimento no perecedero, que se canjeará en la boleteria del mismo. Habrá movilidad desde los distritos, los interesados deberán anotarse previamente en las Delegaciones.