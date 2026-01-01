Este sábado se llevará a cabo la Fiesta Departamental del Adulto mayor

Thursday, 15 De January De 2026
La Fiesta Departamental del Adulto mayor será el día 17 de enero en el Teatro Antonio Lafalla, a partir de las 21 horas, la entrada es un alimento no perecedero, que se canjeará en la boleteria del mismo. Habrá movilidad desde los distritos, los interesados deberán anotarse previamente en las Delegaciones.
En esta edición participan seis candidatas, provenientes de distintos centros y asociaciones del departamento, Centro de Jubilados Bowen, Carmensa, Patricia Mendocinas, Juan B. Justo, y la Unión Vecinal de La Marzolina y de la Delegación del barrio San Carlos.