Una persona en situación de calle, habría sido asesinada en Alvear Oeste

Alvear

31 de Diciembre - Minutos antes de las 18:00 horas de este miércoles, el Móvil 3694 fue desplazado a Calle Prolongación Santa Fe y Maipú de Alvear Oeste, donde habría un hombre prendido fuego.

Al arribar al lugar en primer instancia el móvil 4105 con personal de Cuerpos Especiales, verificó la situación y solicitó personal de bomberos en el lugar ampliando que se trataría de un hombre mayor de entre 45 y 50 años.

También arribó al lugar el móvil 3694 de Comisaria 14 y el móvil 1854 de Bomberos a cargo del Auxiliar Superior Walter Cerboni, quienes trabajaron en el lugar.

Se hizo presente la ambulancia interno AE238 a cargo de la Dra Ruth Molina, Mat 7699 quien constató el fallecimiento del ciudadano.

En el lugar se presentó el Ayudante Fiscal Mauro Jerez, se solicitó personal de científica arriba el móvil 3220 a cargo del Oficial Franco Villegas.

Tambien se hizo presente un testigo, quien informó que el ciudadano fallecido sería su amigo, Ernesto Maza de 41 años de edad y que vivía en situación de calle y sería alcohólico.

Todo lo ocurrido, habría pasado en la cochera de la vivienda que está en el frente de la ex Bodega Manzano de Alvear Oeste.

Fuente: Horacio Stella - AlvearPress